Супруги Кондрашины из Петрозаводска отметили рубиновую свадьбу

Петрозаводчане Андрей Васильевич и Татьяна Борисовна Кондрашины отметили рубиновую свадьбу — 40 лет совместной жизни.
6 сентября 2025 года супруги принимали поздравления во Дворце торжественных церемоний. Об этом сообщило Управление ЗАГС Республики Карелия.
Пара познакомилась более 40 лет назад. После армии Андрей работал водителем автобуса, когда однажды в его автобус вошла высокая красивая девушка с каштановыми волосами и голубыми глазами. Это была любовь с первого взгляда. 7 сентября 1985 года молодые люди поженились.
За годы совместной жизни супруги вырастили детей, стали дедушкой и бабушкой, их дом всегда наполнен радостью и счастьем.
Во время торжества Кондрашины расписались в книге Почетных юбилейных свадеб и получили поздравительный адрес от главы Петрозаводска Инны Колыхматовой.
