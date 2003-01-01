Супруги Косаревы из города Лахденпохья отпраздновали серебряную свадьбу

В городе Лахденпохья супруги Дмитрий Владимирович и Ирина Анатольевна Косаревы отметили 25-летие семейной жизни.

Торжественная церемония прошла 14 октября. Мероприятие состоялось в местном отделе ЗАГС, где пара когда-то регистрировала свой брак. Супруги познакомились на праздновании Дня Победы 9 мая и решили создать семью. Их свадьба состоялась 14 октября 2000 года в Ульяновской области.

За годы брака у Косаревых родились двое детей — дочь Елизавета и сын Алексей, которые стали главной гордостью семьи. Во время праздничной церемонии супруги поставили подписи в книге Почетных свадебных юбиляров Лахденпохского района и скрепили союз поцелуем под звуки свадебного марша Мендельсона.

Супругам вручили поздравительный адрес от главы Карелии Артура Парфенчикова и свидетельство о свадебном юбилее. На церемонии присутствовали коллеги Ирины Анатольевны, которые с теплотой поздравили «юбиляров».

Супруги поделились секретом своего семейного счастья. По мнению Косаревых, он в любви, взаимной заботе и общем деле, у них в семье это строительство дома.

Напомним, ранее мы писали, что супруги Федоровы из Вяртсиля отметили золотую свадьбу.