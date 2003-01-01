Супруги Кубасовы из Сегежи отпраздновали золотую свадьбу

В Сегеже супруги Александр и Татьяна Кубасовы отметили пятидесятилетие совместной жизни. Торжественная церемония прошла 29 августа в местном отделе ЗАГС.

Под звуки свадебного марша и аплодисменты гостей пара повторила свои брачные обеты. Супруги снова сказали друг другу «да», как и полвека назад, и оставили подписи в Книге почетных юбиляров. Работники ЗАГСа поздравили супругов, им вручили поздравительный адрес от главы Карелии Артура Парфенчикова и памятный подарок.

Александр и Татьяна познакомились на улице Гористой в Сегеже, на этой же улице в 1975 году сыграли веселую свадьбу. Александр окончил строительный факультет в Петрозаводском университете, а Татьяна получила профессию медсестры. Несколько лет они жили в Петрозаводске, но затем вернулись в родной город.

Александр Иванович много лет проработал на Сегежском ЦБК, где прошел путь от мастера до начальника цеха. Татьяна Васильевна работала медсестрой и воспитателем в детском саду № 14. У Кубасовых родились сын и дочь, а сейчас в их семье пятеро внуков и правнучка.

Напомним, ранее золотую свадьбу отметила другая пара сегежан — Валерий и Елена Григорович.