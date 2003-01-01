РЕКЛАМА
Супруги Морозовы из Олонецкого района отметили сапфировую свадьбу
Сегодня 10:42 Общество
В Олонце состоялась торжественная церемония по случаю сапфировой свадьбы супругов Ивана и Нины Морозовых из поселка Тукса.

фото: © Управление ЗАГС Республики Карелия

1 ноября 2025 года в зале Межрайонного отдела ЗАГС № 2 собралась их дружная семья, чтобы поздравить пару с 45-летием совместной жизни.

История пары началась 47 лет назад. Нина была студенткой Петрозаводского педагогического училища по специальности «дошкольное воспитание», а Иван работал мастером по строительству в Туксинском совхозе. В дальнейшем он освоил профессии крановщика и печника, а также стал председателем Туксинского сельского Совета. Молодые люди поженились 1 ноября 1980 года.

На празднике выступили дети из «Студии театра и песни «Ура» Центра дополнительного образования Олонца. Супруги исполнили танец друг для друга под песни женского хора «Киуруйне». Депутат Законодательного собрания Карелии Артём Валюк вручил юбилярам поздравительный адрес от главы республики Артура Парфенчикова. Глава Туксинского поселения Инна Корнилова выразила уважение к отношению этой удивительной пары к труду, семейному укладу, взаимопониманию, чуткости к детям.Бывшие коллеги также поздравили супругов.

В завершение праздника Морозовы оставили подписи в «Книге теплых воспоминаний» и угостили гостей традиционным караваем.

Ранее супруги Барковы из Петрозаводска отметили золотую свадьбу.

 

