Супруги обнесли магазины в двух районах Карелии

Карельские росгвардейцы задержали супругов, проносивших товар мимо кассы.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, в понедельник, 21 февраля, на пункт наблюдения Росгвардии Кемского района поступил сигнал тревоги из сетевого магазина. Выяснилось, что супружеская пара пронесла мимо кассы продукты на 700 рублей.

Аналогичный случай несколькими часами позднее произошел в Надвоицах. Супруги вынесли из магазина товар на сумму около 2 тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.