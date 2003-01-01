Супруги Пижуевы из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

Супруги много лет проработали в «Коткозерском зверосовхозе». Даже на пенсии они продолжают вести активный образ жизни — занимаются огородом, пчеловодством, любят принимать гостей. В юбилейный день семья получила поздравительный адрес от главы Карелии Артура Парфенчикова.

— В семейной жизни Виктор проявил себя, как трудолюбивый, надежный и примерный супруг, а Раиса стала отменной хозяйкой. Год от года семья росла, и свой «золотой» юбилей супруги отмечали, окруженные вниманием и заботой сына, дочери, трех внуков и трех правнуков, — рассказали в ЗАГСе.

Супруги выросли в одной деревне на соседних улицах. В школьные годы Виктор был хулиганом, а Раиса — примерной ученицей. После службы в армии молодой человек смог завоевать сердце восемнадцатилетней девушки. 20 сентября 1975 года на радость всей деревни их свадьбу широко отмечали в местном Доме культуры.

20 сентября 2025 года супруги Виктор и Раиса Пижуевы из деревни Коткозеро Олонецкого района отметили 50-летие совместной жизни. Об этом сообщило Управление ЗАГС Республики Карелия.

