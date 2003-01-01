Супруги потерялись во время сбора ягод в Карелии

Спасатели помогли выбраться из леса любителям «тихой охоты».
Муж с женой заблудились в лесу возле СНТ «Шапшезеро». Супруги собирали ягоды, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
Сообщение поступило спасателям в 16.00. На место происшествия выезжали четверо петрозаводских спасателей.
В 18.00 люди были выведены из леса. В медицинской помощи они не нуждались.
Ранее помощь спасателей потребовалась 84-летнему мужчине. Он ушел в лес за грибами вблизи деревни Рубчойла Пряжинского района и пропал.