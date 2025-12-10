Супруги Стафеевы из Сегежи отметили золотую свадьбу

Юрий Васильевич и Валентина Николаевна Стафеевы отпраздновали золотую свадьбу 4 декабря 2025 года.
Жители Сегежи отметили 50-летний юбилей совместной жизни.
Как рассказали в Управлении ЗАГС РК, паре удалось сохранить и пронести через десятилетия взаимную любовь и преданность. Они познакомились 58 лет назад, когда Юрию было 15, а Валентине — 14 лет. Чувства зародились еще в юности: Валентина дождалась Юрия из армии, и 3 декабря 1975 года они официально зарегистрировали брак.
За годы совместной жизни у супругов родились две дочери-двойняшки, а затем сын. Сегодня у них уже семеро внуков и недавно появилась первая правнучка, что стало особой радостью для юбиляров.
У обоих супругов славная трудовая биография. Валентину Николаевну многие жители Сегежи помнят как отзывчивого кондуктора городских автобусов. Юрий Васильевич долгие годы служил милиционером в местном отделе внутренних дел, где заслужил уважение коллег и множество благодарностей.
На торжественной церемонии юбиляров поздравили представители Совета ветеранов, ветеран МВД Вениамин Котешов, а также начальник отдела ЗАГС Ирма Мещерякова, которая вручила поздравительный адрес от главы республики Карелия. Завершилось мероприятие трогательным медленным танцем супругов под аплодисменты гостей.
