Супруги Удовенко из Карелии отметили золотую свадьбу

Пятьдесят лет их совместной жизни – целая эпоха любви, понимания, взаимной поддержки и бесценного семейного счастья.

2 июля во Дворце торжественных церемоний Петрозаводска чествовали Александра и Любовь Удовенко. Они отпраздновали «золотую свадьбу» — 50 лет брака. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Карелии.

Александр Дмитриевич и Любовь Дмитриевна встретились в городе Сортавала. Расписались 28 июня 1975 года.

— Александр Дмитриевич, как истинный офицер, всегда служил верой и правдой Родине. Любовь Дмитриевна, как верная жена, следовала за ним. Союз супругов Удовенко — это доказательство того, что семья — это главная ценность, а брак — это труд, наполненный светом и теплом, — отметили в ведомстве.

На торжественной церемонии юбилярам вручили поздравительные адреса от главы республики Артура Парфенчикова и мэра города Инны Колыхматовой.