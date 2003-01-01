Реклама на сайте
Тема недели
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
Кинотетрис
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
Тема недели
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
Новости

На смартфоны с Android запретят устанавливать неофициальные приложения

11:35

Специалисты готовят дома в Петрозаводске к отопительному сезону

11:20

В городе Сортавала сгорел деревянный дом

11:10

Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

10:50

Петрозаводчанин осужден за убийство сожительницы

10:30

Сегежа выходит на высокую скорость: МегаФон разогнал 4G для города и комбината

10:15

Супруги Валерий и Елена Григорович из Сегежи отметили золотую свадьбу

10:00

70 тысяч пассажиров перевезла запущенная в июне в Петрозаводске электричка

09:48

В Суоярвском округе отремонтировали три ФАПа

09:25

«Подключай выгоду»: еще 10 клиентов «ТНС энерго Карелия» получили бонусы

09:20

Популярные места купания в Сортавальском округе оказались опасными

09:00

Назначен новый начальник полиции Медвежьегорского района

08:30

Площадь тления на свалке в Кондопоге уменьшилась

08:00

Новый директор требуется в школу Петрозаводска

07:40

Легковушка вылетела с трассы «Сортавала» в Карелии

07:20

Землетрясение произошло на юге России

07:00

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

06:40

Раскрыт неожиданный эффект курения

00:10

Двое человек пострадали в аварии на севере Карелии

22:30

Названо, где в магазинах будет располагаться «российская полка»

22:00

В ближайшие годы в Санкт-Петербурге построят 16 новых станций метро

20:30

Десятки жителей поселка в карельском Приладожье неделю остаются без воды

19:10

В Олонецком районе простились с погибшим бойцом

18:05

Почти 90% опрошенных клиентов Билайна считают, что нейросети помогают экономить в путешествиях

17:45

В Петрозаводске пройдут спортивные ярмарки-фестивали

17:25

Два человека пострадали в ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

17:05

Облачно и дождь: прогноз погоды в Карелии на 27 августа

17:00

В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже

16:50

В Сегеже простились с погибшим бойцом

16:30

В Минздраве предложили преобразовать бюджетные места в медвузах в целевые

16:10

Правительство России ввело новые меры против кибермошенников

16:00

В ЖК «Флотилия» построено уже два дома, но свободные квартиры еще остались

15:52

Более тысячи карельских пенсионеров получили компенсацию за авиабилеты с начала 2025 года

15:45

В поселке Куркиеки благоустроили набережную

15:30

Умер российский актер, известный по ролям в фильме «Кремлевские курсанты»

15:00

Цифровой комфорт для гостей: «Ростелеком» выяснил, какие технологии выбирает малый и средний бизнес в гостиничном секторе Карелии

14:48

Карельские оперативники задержали 19-летнего курьера мошенников, обокравшего петербургских пенсионеров

14:30

В поселке Ильинский построят врачебную амбулаторию

14:15

«Огонь жизни» зажжется в Петрозаводске

14:10

Подросток из Муезерского района пострадал при падении с мопеда

14:00

В Карелии от клещей пострадали 3746 человек

13:30

Карельские хоккеисты откроют сезон матчем с петербургским "Динамо"

13:15

Председатель парламента Карелии рассказал, как реализуется проект по формированию комфортной городской среды

13:00

Экс-глава карельского Следкома назначен федеральным инспектором по Петербургу

12:50

С конца октября через Петрозаводск начнёт ходить туристический поезд «К северному сиянию»

12:40

Шествие первоклассников, мастер-классы и конкурсы: как пройдет 1 сентября в Петрозаводске

12:20

Карелия стала лидером по потреблению тихого вина в России

12:00

На поверхности Солнца произошла вторая мощная вспышка

11:45

Пожилых петрозаводчанок обманули по новой схеме

11:30

С 1 сентября в России могут остановить эскалаторы в торговых центрах

11:00

У 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 обнаружены проблемы в креплении фюзеляжа

10:45

Глава Карелии Артур Парфенчиков разъяснил механизм компенсации за аварийное жилье

10:40

Молодой петрозаводчанин в пылу ссоры пробил собутыльнику череп

10:25

Названы три главные схемы обмана в преддверии нового учебного года

10:10

Ушел из жизни заслуженный работник лесной отрасли Карелии Сергей Смирнов

09:50

В небе над Ленобластью сбили порядка 10 беспилотников

09:40

Изменится расписание междугороднего автобуса из Петрозаводска

09:25

Карелия поднялась на 21 позицию в рейтинге расходов на коммунальные услуги

09:00

В Карелии четыре часа тушили пожар в заброшенном доме

08:30

На севере Петербурга рабочий погиб, попав в производственный станок

08:00

Ученые обнаружили редкий гриб на Камчатке

07:40

В Карелии простились с погибшим солдатом

07:20

В Суоярвском районе проведут массовый взрыв на карьере «Салон-Ярви»

07:00

Спасатели отказались от попыток спасти застрявшую на горе в Киргизии россиянку

00:10
Супруги Валерий и Елена Григорович из Сегежи отметили золотую свадьбу
Сегодня 10:00 Общество
Поделиться

Семейная пара сегежан рассказала, в чем секрет их долгого и счастливого брака.

фото: © ДОВЕРИЕ газета в Сегеже

 Жители Сегежи Валерий и Елена Григорович отпраздновали 50-летие семейной жизни. Они зарегистрировали брак 22 августа 1975 года. Спустя полвека они вернулись в тот же ЗАГС, чтобы отпраздновать круглую дату.

Супруги сохранили крепкую семью, вырастили троих детей — сына и двух дочерей. У них четверо внуков и пятилетняя правнучка Александра. Они отметили, что секрет их долгого брака — во взаимном уважении, умении понимать и любить.

Валерий Владимирович 37 лет проработал на Сегежском ЦБК, где прошел путь от прессовщика до старшего инженера. Его общий трудовой стаж составляет 48 лет. Елена Михайловна работала кондитером в сфере общепита, а затем более 30 лет трудилась в жилищно-коммунальном хозяйстве. Супруги сохраняют активность, много времени проводят на своей уютной даче.

 Елена Михайловна  увлекается рукоделием, любит готовить. Валерий Владимирович много лет занимается общественной работой, он председатель совета дома.

На юбилее пару поздравили родные, представители ЗАГСа и благотворительного фонда ветеранов ЦБК. Супруги получили поздравительный адрес от главы Карелии и памятные подарки.

Напомним, ранее супруги Удовенко из Карелии отметили золотую свадьбу.

Обсудить (0) в ленту
70 тысяч пассажиров перевезла запущенная в июне в Петрозаводске электричка
Сегодня, 09:48 Общество
Схема движения изменится в центре Петрозаводска
Сегодня, 06:40 Благоустройство
Десятки жителей поселка в карельском Приладожье неделю остаются без воды
26 августа, 19:10 Происшествия
В ЖК «Флотилия» построено уже два дома, но свободные квартиры еще остались
26 августа, 15:52 Благоустройство
Олег Липовецкий
режиссер
Я был очень толстым мальчиком и мечтал нравиться девочкам
Уроженец Карелии, режиссер лучшего (по итогам года) московского театра «Шалом» Олег Липовецкий о причинах, почему пришел в театр. А также о жизни, Карелии, театре «Творческая мастерская» и причинах отъезда в Москву.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение