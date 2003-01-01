Супруги Валерий и Елена Григорович из Сегежи отметили золотую свадьбу

Семейная пара сегежан рассказала, в чем секрет их долгого и счастливого брака.

Жители Сегежи Валерий и Елена Григорович отпраздновали 50-летие семейной жизни. Они зарегистрировали брак 22 августа 1975 года. Спустя полвека они вернулись в тот же ЗАГС, чтобы отпраздновать круглую дату.

Супруги сохранили крепкую семью, вырастили троих детей — сына и двух дочерей. У них четверо внуков и пятилетняя правнучка Александра. Они отметили, что секрет их долгого брака — во взаимном уважении, умении понимать и любить.

Валерий Владимирович 37 лет проработал на Сегежском ЦБК, где прошел путь от прессовщика до старшего инженера. Его общий трудовой стаж составляет 48 лет. Елена Михайловна работала кондитером в сфере общепита, а затем более 30 лет трудилась в жилищно-коммунальном хозяйстве. Супруги сохраняют активность, много времени проводят на своей уютной даче.

Елена Михайловна увлекается рукоделием, любит готовить. Валерий Владимирович много лет занимается общественной работой, он председатель совета дома.

На юбилее пару поздравили родные, представители ЗАГСа и благотворительного фонда ветеранов ЦБК. Супруги получили поздравительный адрес от главы Карелии и памятные подарки.

