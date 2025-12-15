Супруги Завистович из Кондопоги отметили 55-летие совместной жизни

11 декабря в кондопожском отделе ЗАГС чествовали супругов Валентина и Галину Завистович.
Пара отметила «изумрудную» свадьбу — 55 лет совместной жизни.
Валентин Иванович и Галина Александровна расписались 11 декабря 1970 года. В семье родились дочь Эдита и сын Эдуард. Пройдя вместе годы забот и тревог, они сохранили любовь, заботу и поддержку друг друга. Сейчас у супругов пятеро внуков и двое правнуков.
На торжественной церемонии супругам вручили поздравительный адрес от главы Карелии Артура Парфенчикова. Валентин Иванович и Галина Александровна оставили подписи в Книге почетных юбиляров ЗАГСа.
