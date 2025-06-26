Супругов из Рабочеостровска наградили медалью «За любовь и верность»

Александра и Нину Маркитантовых отметили за достойное воспитание детей: их старший сын защищает Родину на СВО.

В поселке Рабочеостровск Кемского района вручили награду супружеской паре, которая отметила юбилей совместной жизни. Александр и Нина Маркитантовы вместе уже 30 лет.

Супруги воспитали двоих сыновей. Старший, Евгений, сейчас защищает Родину на специальной военной операции. За смелость, мужество и успешное выполнение задач он удостоен медалей «За отвагу» и «За боевые отличия». Младший сын Даниил учится в Санкт-Петербурге на инженера.

За крепкий брак, взаимную поддержку и преданность семейным ценностям Александра и Нину Маркитантовых наградили медалью «За любовь и верность». Ее в День поселка супругам вручил глава Рабочеостровска Сергей Жук.

– Александр Евгеньевич и Нина Анатольевна доказали: настоящая любовь не знает преград. Их союз – это труд, терпение и бесконечное уважение друг к другу, которые помогают преодолеть испытания. Сегодня мы не просто вручаем медаль, а выражаем благодарность нашим землякам за их мудрость и верность, – отметил глава поселения.

Супругов также поздравила председатель Совета Рабочеостровского сельского поселения Наталья Шнитова.

– Именно родители закладывают в детей те качества, которые потом определяют их жизненный путь, отношение к своей стране. И в первую очередь это любовь к Отчизне и готовность встать на ее защиту. Мы все гордимся Женей, нашим земляком, переживаем за него и очень ждем поскорее домой с Победой. Низкий поклон Александру Евгеньевичу и Нине Анатольевне, воспитавшим такого сына, – сказала Наталья Шнитова.

Напомним, что медалью «За любовь и верность» в России награждаются супружеские пары, прожившие в зарегистрированном браке 25 и более лет, показавшие пример крепости семейных устоев, сохранения традиционных семейных ценностей, воспитавшие детей достойными членами общества.