Супружеская пара позвала на помощь полицейских Прионежья

Сотрудники полиции отвезли мужчину с сердечным приступом в больницу.

Женщина поблагодарила дорожных полицейских за помощь в трудной ситуации, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Рано утром 15 января в полицию Прионежского района поступило сообщение об инциденте неподалеку от деревни Намоево в Прионежском районе Карелии. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, лейтенанты полиции Алексей Андреев и Максим Федоров. На обочине стоял припаркованный автомобиль с включенными аварийными сигналами. В салоне находились водитель и его супруга.

По словам женщины, во время поездки у мужа случился сердечный приступ. Пара не смогла продолжить путь. Полицейские быстро сориентировались в сложившейся критической ситуации и на патрульной машине доставили мужчину в больницу, где передали его врачам для оказания неотложной помощи.

В тот же вечер в полицию Прионежья вновь обратилась супруга пострадавшего. Она рассказала, что произошло, и попросила объявить благодарность сотрудникам полиции за чуткое и ответственное отношение к ним, быструю реакцию и своевременную помощь на дороге.