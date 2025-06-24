Супружеские пары из Карелии награждены медалями «За любовь и верность»

Одна из пар вместе уже 70 лет.

В Карелии супружеским парам, прожившим вместе много лет, вручили медали «За любовь и верность». Об этом сообщили в Управлении ЗАГС Республики Карелия.

В Петрозаводске медали вручили 22 семьям. Одной из награжденных семей стали супруги Грачевы. Александр Владимирович военнослужащий, Наталья Павловна сотрудник полиции, майор в отставке.

Среди награжденных есть семья, отметившая 60 — летие семейной жизни. Это супруги Валентина и Борис Родины. В Петрозаводск молодожены приехали из Брянска, где познакомились во время учебы. На четвертом курсе пара пожененилась. В карьере Бориса Михайловича были Госплан КАССР, Совет Министров КАССР, председательство в Гос.комитете РК по собственности. Валентина Александровна почти 30 лет проработала ведущим инженером на ТЯЖБУММАШЕ.

В городе Сортавала наградили четыре пары: Зимаковых Геннадия Алексеевича и Галину Васильевну, Новожиловых Сергея Васильевича и Антонину Ивановну, Чертковых Юрия Ивановича и Дину Ивановну, Митрофановых Владимира Николаевича и Ольгу Анатольевну.

В Лахденпохском районе медали получили Лабковы Михаил Антонович и Лариса Николаевна и Серецкие Ришард Анатольевич и Галина Николаевна. В Суоярви наградили Мининых Геннадия Александровича и Людмилу Фёдоровну и Муравченко Бориса Павловича и Веру Владимировну.

В Медвежьегорском районе медаль вручили Ефремовым Николаю Александровичу и Нине Александровне из деревни Толвуя. В Пряже наградили Коренных Олега Владимировича и Наталью Михайловну.

В Кондопожском районе медали получили пять пар: Бердниковы Иван Григорьевич и Валентина Кузьминична, Самсоновы Павел Анатольевич и Татьяна Семёновна, Юрьевы Владимир Леонидович и Галина Петровна, Ахметовы Алексей Курбанбаевич и Елена Николаевна, Морозовы Алексей Владимирович и Светлана Викторовна.

Супруги Бердниковы Иван Григорьевич и Валентина Кузьминична из деревни Шайдома вместе уже 70 лет. Иван Григорьевич участник Великой Отечественной Войны 1941–1945 годов. Почти вся его трудовая деятельность связана с Кяппесельгским лесопунктом: много лет он работал водителем лесовоза. Валентина Кузьминична работала поваром в детском саду, дояркой в подсобном хозяйстве лесопункта. У супругов четверо внуков и трое правнуков.

В Кемском районе наградили Войтешко Михаила Петровича и Валентину Ивановну.

Медали вручили в День семьи, любви и верности.