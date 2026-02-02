Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднюю весну

Сурок Фил из Пенсильвании предсказал, что потеплеет только через 1,5 месяца.

Сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал, что весеннее потепление в стране наступит еще не скоро. Ежегодное мероприятие транслировал телеканал CBS News, пишет ТАСС.

Пятикилограммового Фила вытащили из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще 1,5 месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

Это уже 139-й прогноз Фила, при этом наступление ранней весны он предсказывал лишь 20 раз, в последний раз это случилось в 2024 году.

Традиция определять приход весны, наблюдая за поведением грызуна, пришла в Северную Америку вместе с иммигрантами из Германии. Роль предсказателя погоды в Германии в XIX веке выполнял барсук. В штате Пенсильвания барсуков нет, поэтому переселенцы возложили эту задачу на сурка. По подсчетам наблюдателей, предсказания Фила сбывались лишь в 39% случаев.