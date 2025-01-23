Жители Карелии искупались в одном из водопадов Приладожья, когда Питкяранта на двое суток осталась без воды

Молодые люди нашли и приняли самую лучшую природную ванну в Питкярантском округе.

Процесс приема молодыми людьми бодрящей природной ванны запечатлела на видео жительница Питкярантского округа Татьяна Григорьева. Запись опубликовал паблик местного краеведческого клуба «Оберег».

Пост с потрясающим видео разместили накануне, 24 января, когда в Питкяранте вторые сутки отсутствовало водоснабжение и был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Масштабная коммунальная авария не стала поводом для уныния. «Ведь всегда есть выход!» — написали в источнике.

Так двое жителей Карелии выяснили, что самая лучшая ванна - под водопадом Койриноянкоски, отметила автор видео.

Отметим, водопад Койриноянкоски расположен в 8 километрах севернее Питкяранты на небольшой речке Койринйоки, около места её впадения в Ладожское озеро.