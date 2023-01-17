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Глава Петрозаводска назвал тех, кто решит, что появится на месте снесенного дома Захаровых

Новости. Общество
15:57, 27 Февраля 2023
фото: © «Столица на Онего»

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как в городе происходит становление нового института кураторов районов.

«Существует мнение, что администрация множит сущности, ведь у каждого направления и так есть ответственный. Но вряд ли это правильная позиция. Над созданием института кураторов мы работали достаточно давно. Личные приемы, горячие линии, встречи с жителями районов — всё это важный инструмент, особенно для людей старшего поколения», — написал глава города на своей странице в соцсети.

При этом Любарский отметил, что кураторству еще есть, куда развиваться.

«Конечно, какая-то отдельная частная история должна решаться в первую очередь профильными комитетами. А вот работа над обликом города, координация деятельности различных органов власти, работа с инициативными общественниками — безусловно, задача кураторов. Где этим летом будут расположены точки общепита на набережной, что появится на месте перенесенного дома Захарова — все эти вопросы нужно решать совместно», — заверил градоначальник.

По словам Владимира Любарского, для наполнения института кураторов конкретным смыслом необходима консолидация мэрии с общественниками, поэтому глава города считает необходимым сплотить вокруг себя создаваемый отряд общественных помощников.

Список кураторов всех районов глава Петрозаводска выложил на своей странице «Вконтакте».

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