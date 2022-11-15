Существуют ли доноры в наколках, рассказали на станции переливания крови в Петрозаводске

На станции переливания крови в Петрозаводске ответили на вопрос, можно ли быть донором, если у тебя татуировка?

Если у вас есть татуировка, много татуировок, это не повод для пожизненного отвода от донорства. Но всё же здесь есть небольшие ограничения, поскольку процедура нанесения татуировки, равно как пирсинг и лечение иглоукалыванием, является опасной с точки зрения заражения гемотрансмиссивными инфекциями (гепатиты, ВИЧ), сообщается в паблике станции переливания крови в Петрозаводске.

По информации паблика, с 1 января 2021 года изменился срок отвода после нанесения татуировки и теперь он составляет всего 120 календарных дней.

Длительность отвода обусловлена периодом, когда инфекция уже находится в организме, но не может быть определена даже самыми современными лабораторными диагностиками.