«Суши весла»: названы сроки закрытия навигации в Карелии

В правительстве Карелии озвучили сроки закрытия навигации в республике.
Определены сроки закрытия навигации на водных объектах Карелии. Постановление подписал глава республики Артур Парфенчиков.
— С 10 ноября закрывается навигация для маломерных судов, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, в Калевальском и Лоухском районах; Беломорском, Кемском, Костомукшском, Медвежьегорском, Муезерском и Сегежском муниципальных округах, — говорится в документе.
С 14 ноября навигация закроется в Олонецком, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском и Пудожском районах; Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском и Суоярвском муниципальных округах, а также в Петрозаводске.
