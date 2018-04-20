В Карелии сушильщице шпона отрубило пальцы

Трудовая инспекция рассказала о несчастном случае, который произошел на ООО "Карельская фанера".

По данным Государственной инспекции труда в Карелии, в марте сушильщица шпона и фанеры 4 разряда М. решила поправить лист шпона. Для экономии времени она не воспользовалась дверью ограждения, которая автоматически отключает электропитание и оборудование, а попыталась проникнуть под сушилкой в обход ограждения.

"Для того чтобы поправить лист шпона женщина встала на оборудование. Когда М. поправила лист шпона, линия автоматически включилась. Нога попала под звездочку цепного механизма. Согласно медицинскому заключению у М. был установлен диагноз: "Травматическая ампутация II-III-IV-V пальцев левой стопы на уровне фаланг". Тяжелый несчастный случай", - отметили в ведомстве.

Причинами инцидента стали недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда. Как выяснили в инспекции, М. не была ознакомлена с технологической инструкцией, технической документацией завода-изготовителя, не проведено обучение М. по охране труда. Также женщина нарушила требования по охране труда.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.