Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 20 Апреля 2018
фото: http://orape.ru

В Карелии сушильщице шпона отрубило пальцы

По теме

ВИДЕО: Мотоциклист завалился на "зебре" в Петрозаводске
20.04.18 08:48
ВИДЕО: Житель Петрозаводска снял пыльный "смерч"
20.04.18 08:20
Парфенчиков включил судью в отставке в комиссию по помилованию
20.04.18 08:05
Все новости
Загрузка...

Трудовая инспекция рассказала о несчастном случае, который произошел на ООО "Карельская фанера".

По данным Государственной инспекции труда в Карелии, в марте сушильщица шпона и фанеры 4 разряда М. решила поправить лист шпона. Для экономии времени она не воспользовалась дверью ограждения, которая автоматически отключает электропитание и оборудование, а попыталась проникнуть под сушилкой в обход ограждения.

"Для того чтобы поправить лист шпона женщина встала на оборудование. Когда М. поправила лист шпона, линия автоматически включилась. Нога попала под звездочку цепного механизма. Согласно медицинскому заключению у М. был установлен диагноз: "Травматическая ампутация II-III-IV-V пальцев левой стопы на уровне фаланг". Тяжелый несчастный случай", - отметили в ведомстве.

Причинами инцидента стали недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда. Как выяснили в инспекции, М. не была ознакомлена с технологической инструкцией, технической документацией завода-изготовителя, не проведено обучение М. по охране труда. Также женщина нарушила требования по охране труда.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

По теме

ВИДЕО: Мотоциклист завалился на "зебре" в Петрозаводске
20.04.18 08:48
ВИДЕО: Житель Петрозаводска снял пыльный "смерч"
20.04.18 08:20
Парфенчиков включил судью в отставке в комиссию по помилованию
20.04.18 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
13.04.2018, 10:09
Экс-директор санатория "Марциальные воды" подозревается в хищении 10 млн рублей

Аналитика

19.04.2018 13:51
Расследование
АО "Пряжинское": хроника разорения 2
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 3
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

19.04.2018 10:29
Без политики
"Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство?" 1
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
Девять признаков плохой площадки автошколы
18.04.2018 12:48
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 5
17.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»