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Суточное число случаев COVID-19 у детей в Карелии стало рекордным за всю пандемию

Новости. Общество
09:09, 12 Февраля 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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За последние сутки в республике коронавирус выявили у 266 несовершеннолетних пациентов.

На 12 февраля в Карелии зарегистрировано 14285 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 266 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 245. А рекордным число было 255 заболевших детей.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 201 ребенок.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 13079 человек.

Напомним, за сутки в Карелии 1014 жителей Карелии заразились коронавирусом, 923 выздоровели, не зарегистрировано ни одной смерти от ковида.

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