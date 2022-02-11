Суточное число случаев COVID-19 у детей в Карелии стало рекордным за всю пандемию

За последние сутки в республике коронавирус выявили у 266 несовершеннолетних пациентов.

На 12 февраля в Карелии зарегистрировано 14285 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 266 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 245. А рекордным число было 255 заболевших детей.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 201 ребенок.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 13079 человек.

Напомним, за сутки в Карелии 1014 жителей Карелии заразились коронавирусом, 923 выздоровели, не зарегистрировано ни одной смерти от ковида.