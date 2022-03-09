Суточное число выздоровевших от ковида детей в Карелии почти вдвое превзошло число заразившихся

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 39 детей, а заразились 20, сообщил Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 10 марта зарегистрирован 16821 ребенок, инфицированный коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель составил 19.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 39 детей. Общее число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16485 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом 206 человек, выздоровел 301 пациент, зарегистрированы две смерти от COVID-19.