Суточное число заражений коронавирусом катастрофически увеличивается в Карелии

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 443 человека, заразившихся коронавирусом, в предыдущий день число заболевших было 371, сообщается на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

На 25 января в Карелии зарегистрированы 95247 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11376 детей.

За прошедшие сутки выявлены 443 инфицированных (46 - дети), из них непривитых – 429 (96,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 606 пациентов, в состоянии средней тяжести – 532 человека, в тяжёлом – 64 (из них непривитых - 61).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 90849 человек, за последние сутки – 352.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1291 человека.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков напомнил, что для концентрации ресурсов при лечении пациентов с коронавирусом и ОРВИ в условиях взрывного роста заболеваемости в республике приостановлена плановая медицинская помощь.

При этом не останавливается плановая помощь больным онкологическими заболеваниями, помощь в условиях Республиканской больницы им. В.А. Баранова и Больницы скорой медицинской помощи, а также медицинская помощь детям, страдающим сахарным диабетом, в Детской республиканской больнице. Сохраняется плановая медицинская помощь в случаях, когда ее нельзя отложить без угрозы жизни пациента или состоянию здоровья.

По-прежнему в поликлиниках проводятся медицинские осмотры при трудоустройстве, для продления инвалидности и индивидуальной программы реабилитации и абилитации, направления на санаторно-курортное лечение.