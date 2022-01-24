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Суточное число заражений коронавирусом катастрофически увеличивается в Карелии

Новости. Общество
09:25, 25 Января 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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За минувшие сутки в республике зарегистрировано 443 человека, заразившихся коронавирусом, в предыдущий день число заболевших было 371, сообщается на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

На 25 января в Карелии зарегистрированы 95247 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11376 детей.

За прошедшие сутки выявлены 443 инфицированных (46 - дети), из них непривитых – 429 (96,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 606 пациентов, в состоянии средней тяжести – 532 человека, в тяжёлом – 64 (из них непривитых - 61).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 90849 человек, за последние сутки – 352.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1291 человека.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков напомнил, что для концентрации ресурсов при лечении пациентов с коронавирусом и ОРВИ в условиях взрывного роста заболеваемости в республике приостановлена плановая медицинская помощь.

При этом не останавливается плановая помощь больным онкологическими заболеваниями, помощь в условиях Республиканской больницы им. В.А. Баранова и Больницы скорой медицинской помощи, а также медицинская помощь детям, страдающим сахарным диабетом, в Детской республиканской больнице. Сохраняется плановая медицинская помощь в случаях, когда ее нельзя отложить без угрозы жизни пациента или состоянию здоровья.

По-прежнему в поликлиниках проводятся медицинские осмотры при трудоустройстве, для продления инвалидности и индивидуальной программы реабилитации и абилитации, направления на санаторно-курортное лечение.

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Комментарии

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кир
2022-01-25 10:25:29
Ну, да. За вас кто-то работать должен. Барин или начальник. Это вековая мечта. :)
норкимо
2022-01-25 09:44:21
а что, вакцинация получается не работает?
Leopol'd
2022-01-25 11:15:40
норкимо, очень даже работает. Вон сколько рабочих мест и ограничений введено. Можно сказать движитель экономики и общества. А медицинский эффект уже не важен.
Беня
2022-01-25 10:29:18
норкимо, вакцинация это другое :)
Изя
2022-01-25 09:51:57
норкимо, кто бы ещё знал про это )))
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