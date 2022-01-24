Суточное число заражений коронавирусом катастрофически увеличивается в Карелии

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 443 человека, заразившихся коронавирусом, в предыдущий день число заболевших было 371, сообщается на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.
На 25 января в Карелии зарегистрированы 95247 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11376 детей.
За прошедшие сутки выявлены 443 инфицированных (46 - дети), из них непривитых – 429 (96,8%).
В ковидных стационарах получают лечение 606 пациентов, в состоянии средней тяжести – 532 человека, в тяжёлом – 64 (из них непривитых - 61).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 10 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 90849 человек, за последние сутки – 352.
За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1291 человека.
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков напомнил, что для концентрации ресурсов при лечении пациентов с коронавирусом и ОРВИ в условиях взрывного роста заболеваемости в республике приостановлена плановая медицинская помощь.
При этом не останавливается плановая помощь больным онкологическими заболеваниями, помощь в условиях Республиканской больницы им. В.А. Баранова и Больницы скорой медицинской помощи, а также медицинская помощь детям, страдающим сахарным диабетом, в Детской республиканской больнице. Сохраняется плановая медицинская помощь в случаях, когда ее нельзя отложить без угрозы жизни пациента или состоянию здоровья.
По-прежнему в поликлиниках проводятся медицинские осмотры при трудоустройстве, для продления инвалидности и индивидуальной программы реабилитации и абилитации, направления на санаторно-курортное лечение.
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