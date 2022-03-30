Суточное число заражений коронавирусом в Карелии резко увеличилось

За прошедшие сутки выявлен 151 инфицированный, хотя 29 марта заболевших за этот же период было всего 80 человек.

На 31 марта в Карелии зарегистрированы 131308 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17186 детей.

За прошедшие сутки выявлен 151 инфицированный (24 — дети), из них непривитых — 113 (74,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 426 пациентов, в состоянии средней тяжести — 396 человек, в тяжёлом — 27 (из них непривитых — 27).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 125657 человек, за последние сутки — 269.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1459 человек.

Как отметили в Минздраве Карелии, практика показала, что решение о сохранении масочного режима в республике было правильным.

«Мы снова наблюдаем существенный рост числа инфицированных ковидом. Для того чтобы сохранить и улучшить коллективный иммунитет, надо вакцинироваться и ревакцинироваться. Это аксиома!» — заключили в Министерстве здравоохранения республики.