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Суточный прирост заболевших ковидом среди детей в Карелии продолжает снижаться

Новости. Общество
09:36, 05 Марта 2022
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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За минувшие сутки в республике выявлено 53 новых случаев заболевания коронавирусом среди детей – это на 73 тысячи меньше, чем днем ранее.

На 5 марта зарегистрировано 16706 ребенка, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 53 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 73. А 3 марта за сутки заразились коронавирусом 95 детей.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровел 41 ребенок.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16221 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом 304 человека, выздоровели 465 пациентов, зарегистрировано две смерти от COVID-19.

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