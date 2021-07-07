Свадебное платье принесло убытки жительнице Карелии

Петрозаводчанка стала жертвой мошенников, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя жительница города и сообщила, что с ее счета пропало свыше 4 тысяч рублей.

Заявительница разместила на одном из интернет-сервисов объявление о продаже свадебного платья. В начале июля в популярном мессенджере ей пришло сообщение от потенциальной покупательницы. Оплатить товар собеседница пожелала сразу и отправила петрозаводчанке ссылку якобы для оформления безопасной сделки.

Женщина воспользовалось ею, ввела реквизиты банковской карты, а также код подтверждения, который пришёл ей в сообщении. Затем горожанка нажала кнопку «получить расчёт», и деньги с ее счета исчезли.

Жительница карельской столицы сразу поняла, что попалась на уловку мошенников и прекратила общение с незнакомкой, которая, к слову, продолжала настойчиво писать автору объявления о некоем сбое и просила повторить денежную операцию.

В настоящее время по данному заявлению стражи порядка проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.