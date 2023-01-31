«Свалились как снег на голову»: глава Петрозаводска рассказал, как съездил на Донбасс

Владимир Любарский побывал в командировке в зоне СВО и, приехав домой, поделился впечатлениями от поездки.

Глава карельской столицы Владимир Любарский вместе с депутатом горсовета Тимуром Зорняковым съездил в зону СВО.

Впечатления о поездке он опубликовал на своей страннице в соцсети, подробно сообщив, как добирался, что ел, где заказывал гостиницу, кого встретил и что привез бойцам. Не преминул случаем рассказать и смешную историю из путешествия на Донбасс, а также поведал, для чего наша рыба бойцам нужна.

«Всем привет. Как и обещал, отчитываюсь коротко о поездке. Выехали в понедельник рано утром. Машина еще грузилась. Добрались до Москвы, поели домашнего борща (дочь наварила) и залегли спать, предварительно забронировав гостиницу в Россоши. Это было правильное решение, так как на момент прибытия свободных номеров не было. Понятное дело - в некотором смысле теперь это один из приграничных городов. Помогли связи из прошлых лет - встретились на месте с коллегами из местной администрации, в итоге в и так под завязку забитый автомобиль добавились местные домашние продукты для наших бойцов.

Еще одна ночевка и снова в дорогу - по мере приближения к месту пересечения границы транспортный поток практически полностью трансформировался из гражданского в военный. Изредка его разбавляют жигули с донецкими или украинскими номерами. Пересекли границу в Ровеньках и двинулись дальше - к месту дислокации наших земляков под Сватово. Радостная встреча на съезде с трассы и короткая поездка до места расположения батальона, которым командует Михаил Шутов, а начальник штаба - Владимир Войнов. Частично разгрузились, основной груз должен был прибыть только на следующий день.

Осмотрели позиции. Ребята уже основательно обустроились, зарылись под землю, замаскировались. Нужное дело. Примеров, когда в погоне за комфортом мобилизованные занимали здания, сосредотачивая личный состав в одном приметном для прилета месте - хватает.

Обустроена баня, есть где постираться. Шумят генераторы. В кубриках-контейнерах топятся печки. На стенах развешаны рисунки школьников, отправленные участникам СВО. В столовой - есть даже настоящий шеф-повар. Владелец ресторана из Питера, приветливый молодой парень. Только открыл заведение и через пару месяцев поехал в зону СВО. Теперь ждёт возвращения домой, ресторан работает, видимо, правильно подобрал единомышленников этот скромный боец с позывным Кок.

На кухне очень кстати пришлась рыба, отправленная Николаем Федоренко. Рыба здесь дефицит. Это не только продукт питания, но и предмет мены на всякие нужные в солдатском деле вещи.

В общем присутствие той очень нужной помощи, которую оказывают жители республики своим землякам - оно везде заметно и крайне важно. Обустроенный солдатский быт - залог здорового климата в коллективе. Здесь еще раз, уже глазами ребят понимаешь насколько важна и нужна помощь родных, близких, друзей и абсолютно незнакомых, но тем не менее уже совсем не чужих теперь земляков.

Конечно, дефицит общения, дефицит информации очевиден. Парни интересуются, как там республика, как Петрозаводск, какая погода, как Гиперборея? Вопросы разные, простые, живые. Такие же просьбы - передать, помочь, навестить. Все записываем, чтобы не забыть.

Много ребят из Петрозаводска. Я с Кукковки, я с Древлянки, я с Зареки… узнают, подходят, здороваются. Едем в другой батальон - там ребята уже полностью обстрелянные, только вернувшиеся с боевых. Подходит парень, наш, петрозаводчанин - Иван Теруков. Герой, самоотверженно спасал ребят после атак вражеских БПЛА, на себе вытаскивал. Представлен к государственной награде.

Следующий день, после стрельб на полигоне отправляемся искать Вадима Измайлова. Задача непростая. Вадиму везем посылку от родных и комплект брони от его друзей по училищу. Встретились с ними еще в Старой Ладоге, приняли груз.

Грузимся в буханку и вперед - проторенная и известная дорога прерывается появившимися недавно инженерными сооружениями. Приходится идти в обход, полунаугад. Едем по полю, на наше счастье, в эти дни серьезно приморозило. Иначе тут такие черноземы, что и на буханке не пройти. По пути встречаем еще земляков. Это уже другой полк. Общаемся, фотографируемся. Едем дальше.

Нашли саперов, но Вадима нет - он со своим взводом работает на выезде. Остаемся ждать и - ура, видим бороздящий поле военный грузовик. Встреча с Вадимом, тоже короткая. Вадим слегка ошалел, мы же свалились как снег на голову. И меня, да и Тимура с ним связывают долгие годы совместной службы. В УБНОНе, наркоконтроле, потом и в мэрии. Тимур хоть и был командиром спецназа УФСБ, но он и его ребята не раз прикрывали наши оперативные мероприятия.

Забавный эпизод - подходит боец, говорит лично хочу сказать мэру, что не забываете, помогаете. О чем речь говорю, друг, может что домой передать? В Петрозаводск? А я, говорит, не из Петрозаводска, я из Нижнего Новгорода. Такие вот дела)

Разговоры о том о сем, фото на память - и в путь, засветло уже не успеваем, а впереди еще кордоны, пароли-отзывы и прочая атрибутика военного времени. Прибыли к месту дислокации. Ребята уже разгрузили фуру. Вода, дрова, запчасти для техники, генераторы и многое другое, заботливо собранные родными личные посылки. Окончательно разгружаем и наш внедорожник - теперь груз разберут другие батальоны. Ужин, отбой. Подъем, короткие сборы, прощаемся с земляками и вперед, через кордоны и обратно к границе, домой, в Карелию.

Задача выполнена".