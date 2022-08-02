Свалка мусора возле часовни в Карелии спровоцировала споры, кто виноват – туристы или местные

Жители Карелии возмущены мусором в местах отдыха, но расходятся во мнении, кто его оставляет – туристы или местное население.

Бурная дискуссия на эту тему развернулась на странице КАРЕЛФОРНИЯ NEWS Вконтакте, где опубликована фотография свалки рядом с часовней в деревне Инжунаволок.

«В Карелии туристический сезон в самом разгаре. Сямозеро. Пишут жители: «Мусор оставляют везде, в Инжунаволоке есть часовня, так там прямо у часовни свалка мусора», — говорится в подписи под фото.

Среди подписчиков большинство обвинило туристов.

«Совести нет у этих туристов! Такую красоту портить!», — написала одна из участниц. «Закончится сезон, разъедутся туристы. А местным жителям придется убирать», — добавил другой подписчик. «С таких гостей в трое больше курортный сбор брать нужно», — добавил еще один комментатор.

Нашлись и те, кто считает, что местные жители тоже оставляют немало мусора, а решать эту проблему должны власти, устанавливая контейнеры в популярных местах отдыха.

«Сами срач устраиваем, нечего на туристов сваливать», — высказалась одна из подписчиц.