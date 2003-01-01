Свалку в Кондопоге тушат днём и ночью

На полигон с начала работ по ликвидации последствий горения доставили более 9 тысяч тонн песка, пульпы и отсева.
На полигоне ТБО под Кондопогой продолжают ликвидировать последствия пожара. О работе за минувшие сутки, на 28 августа, сообщил глава Кондопожского района Дмитрий Зацепин.
— В центральной части полигона рекультивировано порядка 980 м², пролито 330 м² крупно-габаритного мусора. В целях скорейшей минимизации задымления ведется засыпка северного и южных склонов свалки, — написал глава района.
Дмитрий Зацепин уточнил, что на 27 августа на полигон завезли 130 тонн песка, 154 тонны пульпы и 44 тонны отсева. Всего же с начала работ было доставлено 9 130 тонн инертных материалов.
— Также продолжается процесс заполнения емкостей водой из скважины, чья производительность увеличена за счет поднятия насоса на 62 метра. В целях проливки полигона к скважине напрямую подключен рукав для тушения очагов тления, — сообщил чиновник.По словам Дмитрия Зацепина, работы идут без остановки. Ночью работают два человека ис мотопомпой. Ситуация находится под постоянным контролем всех служб.