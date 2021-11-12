Свалку отходов животноводства обнаружили в Олонецком районе Карелии

Прокуратура Олонецкого района провела проверку деятельности животноводческого хозяйства, в ходе которой выявила нарушения законодательства в области обращения с отходами, сообщили в ведомстве.

Так, в ходе выезда прокуратура выявила грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, образовавшихся в результате забоя крупного рогатого скота, которые выразились в длительном ненадлежащем хранении отходов животноводства и их несвоевременном уничтожении.

По итогам проверки руководителю организации внесено представление, по результатам его рассмотрения нарушения устранены, ответственный работник предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении руководителя предприятия и самого юридического лица прокуратурой возбуждены два дела об административном правонарушении за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

По результатам их рассмотрения органами Россельхознадзора вынесены решения о привлечении виновных к административной ответственности.