Свалку покрышек устроили неизвестные на берегу Ладоги в Карелии

В Питкяранте вандалы оставили на природе гору покрышек.
Настоящая свалка автомобильных покрышек на берегу Ладожского озера появилась в Питкяранте. Фото опубликовали в одной из местных групп.
«Интересно, какому свинтосу пришла идея выбросить прямо на берегу Ладоги старые покрышки? Хрюкнуть не забыл?», — эмоционально написали в паблике.
Ранее в Костомукше прокуратура заставила убрать в лесу свалки шин.
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