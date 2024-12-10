Свалку покрышек устроили неизвестные на берегу Ладоги в Карелии

В Питкяранте вандалы оставили на природе гору покрышек.

Настоящая свалка автомобильных покрышек на берегу Ладожского озера появилась в Питкяранте. Фото опубликовали в одной из местных групп.

«Интересно, какому свинтосу пришла идея выбросить прямо на берегу Ладоги старые покрышки? Хрюкнуть не забыл?», — эмоционально написали в паблике.

Ранее в Костомукше прокуратура заставила убрать в лесу свалки шин.