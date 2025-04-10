Свалку рыбы ликвидировали на окраине Петрозаводска

О свалке рыбы в районе Шуйского шоссе в Петрозаводске сообщили в соцсетях.
На днях в социальных сетях и СМИ появилась информация о свалке рыбы в районе Шуйского шоссе. Инспекторы Североморского управления Россельхознадзора выехали на указанное место.
В надзорном ведомстве подтвердили наличие свалки рыбы и различных отходов, в том числе картонных коробок и мешков.
Свалка рыбы была ликвидирована, сообщил Россельхознадзор со ссылкой на государственную ветеринарную службу региона.
Управление Россельхознадзора проинформировало о выявленных нарушениях Министерство природных ресурсов и экологии Карелии и ГКУ РК «Карелприрода», а также полицию Прионежского района с целью установления виновных лиц.
Управление Россельхознадзора примет потом меры реагирования.
Ранее сообщалось о том, что суд запретил строить форелеводческие фермы на озере Янисъярви.
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