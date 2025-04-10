Свалку рыбы ликвидировали на окраине Петрозаводска

О свалке рыбы в районе Шуйского шоссе в Петрозаводске сообщили в соцсетях.

На днях в социальных сетях и СМИ появилась информация о свалке рыбы в районе Шуйского шоссе. Инспекторы Североморского управления Россельхознадзора выехали на указанное место.

В надзорном ведомстве подтвердили наличие свалки рыбы и различных отходов, в том числе картонных коробок и мешков.

Свалка рыбы была ликвидирована, сообщил Россельхознадзор со ссылкой на государственную ветеринарную службу региона.

Управление Россельхознадзора проинформировало о выявленных нарушениях Министерство природных ресурсов и экологии Карелии и ГКУ РК «Карелприрода», а также полицию Прионежского района с целью установления виновных лиц.

Управление Россельхознадзора примет потом меры реагирования.

Ранее сообщалось о том, что суд запретил строить форелеводческие фермы на озере Янисъярви.