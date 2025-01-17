Свалку тухлой рыбы на озере Янисъярви в Карелии убрали

Глава Сортавальского округа рассказал подробности обнаружения свалки отходов форелевого хозяйства на одном из местных озер.

Жители Сортавальского округа Карелии прислали главе местной администрации видео, где показано, что свалка отходов форелевого хозяйства на озере Янисъярви убрана. Видео очищенной территории опубликовал глава округа Сергей Крупин.

Несмотря на это, глава Сортавальского округа подчеркнул, что подобные свалки недопустимы. Между тем, ссылаясь на слова местных жителей, он сообщил, что связанные с деятельностью форелевого хозяйства отходы здесь фиксировались уже не один раз. Рядом с домами люди уже встречали волков, привлеченных запахом разлагающегося мяса.

«С целью недопущения повторения ситуации в будущем администрация Сортавальского округа направила обращения в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора и Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер. Ситуация находится на контроле», — уточнил Сергей Крупин.

Ранее факт обнаружения отходов на берегах Янисъярви прокомментировали в Минприроды Карелии.