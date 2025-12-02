Сварщик из Карелии Илья Рюппиев стал миллионером

Карельский сварщик победил во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Главный приз - 1 млн рублей.

Электросварщик Илья Рюппиев стал победителем федерального этапа конкурса »Лучший по профессии» в номинации »Сварщик».

Илья — работник машиностроительного завода Росатома »Петрозаводскмаш». Он сварщик 6-го разряда с 20-летним стажем. Профессию он получил по совету матери, тоже работницы »Петрозаводскмаша», и с тех пор ни разу не пожалел. Победу он посвятил своей семье.

— Люблю свою профессию с детства. Именно мама, которая тоже работала на заводе, привила мне эту любовь. Я никогда не хотел менять сферу и продолжаю находить вдохновение в своей работе. Всегда верил в себя и знал, что смогу победить, — поделился Илья.

Награждение прошло в Государственном Кремлевском Дворце. Илья Рюппиев получил главный приз — 1 млн рублей.