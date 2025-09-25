Сварщик из Карелии стал лучшим в России

Сварщик предприятия «Петрозаводскмаш» стал лучшим на всероссийских соревнованиях.
Работник предприятия «Петрозаводскмаш» Илья Рюппиев одержал победу во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Об этом сообщил на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков. Соревнования прошли в Перми.
Илья работает сварщиком уже 19 лет. Профессию выбирал по совету мамы — она более 30 лет отработала на «Петрозаводскмаше».
— Стать лучшим в стране — это очень почетно. И я горжусь, что такие высококлассные специалисты работают именно у нас, в Карелии. Профессия сварщика сегодня очень востребована. Надеюсь, ты станешь примером для нашей молодежи, а рабочими местами мы обеспечим, — написал Артур Парфенчиков.
Победитель признался, что, как и все участники, хотел победить, но результаты стали для него неожиданностью. «Эта победа очень важна для меня!» — прокомментировал Илья Рюппиев.
— Сварщик — значимая для региона профессия. Любая отрасль не обходится без поддержки металлоконструкций и сварочных работ на предприятии. Такие конкурсы безоговорочно помогают популяризировать довольно сложные и тяжёлые профессии, — отметила Министр промышленности и торговли Республики Карелия Светлана Астахова.
Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» с 2025 года включен в федеральный проект «Человек труда» национального проекта «Кадры». Его ключевые задачи — повышение престижа рабочих профессий и популяризация высококвалифицированного труда. Ранее стало известно, что Карельская команда лесорубов вновь стала сильнейшей на Чемпионате России.