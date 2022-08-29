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Свечи зажгут на набережной Петрозаводска в память о детях Беслана

Новости. Общество
17:40, 30 Августа 2022
фото: gov.karelia.ru

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В Карелии отметят День солидарности в борьбе с терроризмом показом фильмов, акциями памяти и турниром по боксу.

В республике пройдут мероприятия, приученные к 3 сентября - Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата возвращает нас к трагическим событиям 2004 года в Беслане - захвату боевиками одной из городских школ. Тогда в результате теракта погибли более трёхсот человек, среди них - 186 детей., сообщается на сайте правительства республики.

Карельский Региональный центр Молодежи 2 сентября в 15.00 проводит в кинотеатре «Премьер» кинолекторий, в рамках которого будут показаны короткие документальные фильмы, освещающие трагические события в Беслане в сентябре 2004 г. Кинолог с собакой продемонстрирует работу по нахождению взрывчатого вещества, а председатель Совета ветеранов Росгвардии в Республике Карелия Владимир Тихонов ответит на вопросы участников мероприятия. Регистрация на кинолекторий проходит по ссылке: https://forms.gle/7urrLX2q4XMsuMwE8.

Молодежный центр «Смена» приглашает жителей столицы Карелии присоединиться к акции памяти «Эхо бесланской печали», которая пройдет на набережной Онежского озера. Её участники почтут память жертв трагедии в Беслане минутой молчания, возложат цветы и игрушки, зажгут свечи.

В Сегеже пройдет открытый турнир по боксу, посвященный памяти детей, погибших в Беслане, в Деревянном жителей приглашают на церемонию спуска венков и цветов на воду в память о погибших в Беслане «Венок памяти», а в Олонецком районе зажгут «Свечу памяти».

Кроме того, на территории образовательных, культурно-досуговых, молодежных организаций республики состоится Всероссийская акция «Капля жизни». В ходе акции участники символически поделятся водой с погибшими заложниками, которых удерживали три дня в тяжелейших условиях, «напоив» цветы или деревья.

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