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«Свечу Памяти» зажгли у Вечного огня в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:57, 22 Июня 2021
фото: © Олеся Жилевич

В День памяти и скорби в 4 утра чиновники и общественники возложили цветы к Вечному огню.

Рано утром к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Петрозаводске почтить память погибших в Великой Отечественной войне более 30 горожан.

 



Цветы к могиле Неизвестного солдата возложили глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания региона Элиссан Шандалович и глава Петрозаводска Владимир Любарский, сообщили на сайте правительства.

 

Всероссийская акция «Свеча Памяти» ежегодно проходит 22 июня по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

 



 У Вечного огня в Петрозаводске также состоялось мероприятие «Огненные картины», участники которого выложили из зажженных свечей слово «Помним».

 

Ранее патриотическая акция «Лучи Победы» прошла у стелы воинской славы в столице Карелии.

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Комментарии

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врунофф
2021-06-22 13:21:13
протестун трунов как обычно истерит по поводу невского пассажа.
театральный критик
2021-06-22 11:30:05
Хде слабунова ?
David.
2021-06-22 10:59:28
новые ритуалы, нового культа
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