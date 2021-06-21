«Свечу Памяти» зажгли у Вечного огня в Петрозаводске (ФОТО)

В День памяти и скорби в 4 утра чиновники и общественники возложили цветы к Вечному огню.

Рано утром к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Петрозаводске почтить память погибших в Великой Отечественной войне более 30 горожан.









Цветы к могиле Неизвестного солдата возложили глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания региона Элиссан Шандалович и глава Петрозаводска Владимир Любарский, сообщили на сайте правительства.

Всероссийская акция «Свеча Памяти» ежегодно проходит 22 июня по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».









У Вечного огня в Петрозаводске также состоялось мероприятие «Огненные картины», участники которого выложили из зажженных свечей слово «Помним».

Ранее патриотическая акция «Лучи Победы» прошла у стелы воинской славы в столице Карелии.