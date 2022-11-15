«Свечу памяти» зажгли в Петрозаводске

В столице Карелии почтили память всех погибших в ДТП.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали об акции, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв ДТП. С 2005 года мероприятия в этот день проходят в России.

В ГИБДД организовали акцию «Свеча памяти», в которой приняли участие кандидаты в водители одной из автошкол города.

Автоинспектор объяснил будущим водителям порядок действий при ДТП с пострадавшими, причины аварий в Петрозаводске и призвал к соблюдению правил дорожного движения.

Участники акции зажгли «Свечу памяти» и минутой молчания почтили память погибших в ДТП.