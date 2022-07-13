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Свердловский камень не подошел для благоустройства Левашовского бульвара в Петрозаводске

Новости. Общество
12:00, 30 Июля 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Проект благоустройства Левашовского бульвара изменили на этапе проектирования.

Напомним, в июне этого года Левашовскому бульвару исполнилось 122 года, в связи с этим его ждет масштабное благоустройство. Стоимость работ составит более 111 млн рублей.

«По подсказке главы республики мы обратили внимание на то, что при благоустройстве Левашовского бульвара, где работы идут за счет выделенной региональным правительством субсидии, по проекту предусмотрено использование камня из Свердловской области. Возможно, этот камень высокохудожественный по колеровке, по цвету. Но есть и другие важные составляющие — по износостойкости этот материал на порядок уступает нашему карельскому камню. И мы приняли оперативное решение — изменить проект. В целом необходимо отдавать приоритет местным поставщикам материалов. Уверен, что такой процесс, когда мы вникаем в „историю благоустройства“ на стадиях проектирования, реализации проекта и приемке работ, самый правильный», — считает глава Петрозаводска Владимир Любарский.

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