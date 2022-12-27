Свершилось! К одному из отдаленных районов Петрозаводска построят дорогу

Принята проектная документация на строительство автодороги к микрорайону ТИЗ «Усадьба».

«Свершилось чудо: получено положительное заключение госэкспертизы, и администрацией официально принята проектная документация по объекту «Строительство автомобильной дороги проезд Тидена (от Вытегорского шоссе до продления пр.Комсомольского) в Петрозаводске». Осталось дождаться финансирования», - сообщается в паблике «Микрорайон Усадьба».

В администрации Петрозаводска «Столице на Онего» подтвердили информацию о получении проектной документации.

Ранее сообщалось, что в результате сложившейся экономии нашлись средства – 31 млн рублей на завершение разработки проектно-сметной документации объектов капитального строительства — реконструкцию улицы Достоевского с устройством тоннеля под железнодорожными путями и строительство автодороги проезда Тидена.