Свет отключат в районе на самой окраине Петрозаводска

На следующей неделе запланированы многочасовые отключения электричества в Тепличном, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В понедельник и вторник, 12 и 13 декабря, энергетики отключат электричество в Тепличном. Подачу энергии жителям приостановят с 10.00 до 16.00.
По сообщению Прионежской сетевой компании, в это время планируются работы на линиях электропередачи. На участке воздушных линий рабочие будут устанавливать измерительные комплексы.
Телефон диспетчерской службы: 70-23-93.
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