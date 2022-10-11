Свет отключат в районе на самой окраине Петрозаводска

На следующей неделе запланированы многочасовые отключения электричества в Тепличном, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В понедельник и вторник, 12 и 13 декабря, энергетики отключат электричество в Тепличном. Подачу энергии жителям приостановят с 10.00 до 16.00.



По сообщению Прионежской сетевой компании, в это время планируются работы на линиях электропередачи. На участке воздушных линий рабочие будут устанавливать измерительные комплексы.



Телефон диспетчерской службы: 70-23-93.