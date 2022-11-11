Свет пропал на 10 улицах в центре Петрозаводска

Энергетики обещают вернуть коммунальное благо к 17.00, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В понедельник, 14 ноября, в 14.40 из-за аварии отключилось электричество в домах по улицам: Андропова, Германа Титова, Дзержинского, проспект Карла Маркса, улица Кирова, Красная, Куйбышева, проспект Ленина, площадь Ленина, Фридриха Энгельса.
Причина: устранение повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск». Ориентировочное время окончания работ - 17.00.
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