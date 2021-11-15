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Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Еще пять жителей Карелии скончались от коронавируса
Сегодня 09:21
Трое жителей Карелии находятся на изоляции после контакта с больными «омикроном» (СРОЧНО)
15
17.12.2021 20:05
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОРОД ПОД СНЕГОМ, ТРАССА В ГОРОДСКОМ ЛЕСУ, ОТМЕНА QR-КОДОВ В КАФЕ И УВОЛЬНЕНИЕ ЧИНОВНИКА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА УБОРКУ ПЕТРОЗАВОДСКА
17.12.2021 21:00
Прокуратура Карелии назвала сумму штрафа, который можно получить за срубленную без разрешения елку
15
17.12.2021 18:20
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Сегодня, 18 Декабря 2021
Свет вернули на лыжную трассу в Петрозаводске
На лыжной трассе «Фонтаны» восстановили уличное освещение, сообщили в администрации столицы Карелии
18.12.2021, 16:49
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
1
Авария с участием двух автомобилей произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.
18.12.2021, 16:17
Жители Петрозаводска о нечищеной дороге: «Подъезд к школе - это тихий ужас» (ФОТО)
2
Петрозаводчане жалуются на состояние подъезда к школе №27 на улице Калинина.
18.12.2021, 15:48
Пьяный постоялец устроил дебош в гостинице в Петрозаводске
1
Росгвардейцы задержали агрессивного молодого человека, громившего гостиницу.
18.12.2021, 15:23
Депутаты разберутся с автохламом, брошенным на улицах Петрозаводска
1
Члены рабочей группы Петросовета поддержали ряд изменений в действующие Правила благоустройства города, направленные на решение проблемы разукомплектованного и брошенного автотранспорта, сообщили в горсовете.
18.12.2021, 15:15
В Карелии 29-летний мужчина отправится почти на 10 лет в колонию за убийство собутыльника
1
В Сегеже суд приговорил рецидивиста к 9 годам 9 месяцам колонии строгового режима за убийство
18.12.2021, 14:59
Детский омбудсмен Карелии получил новый пост
3
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев избран председателем Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО.
18.12.2021, 14:51
В Петрозаводске покажут спектакль «Дневник кота-убийцы» в пользу бездомных животных
2
Актеры театра драмы Карелии Людмила и Валерий Баулины представят в медиацентре «Vыход» театрально-художественный благотворительный проект.
18.12.2021, 14:19
Глава Минсельхоза Карелии: Нет ни одного исследования о том, что форелеводы нанесли вред экологии
14
Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов рассказал о конфликтах населения с форелеводами.
18.12.2021, 13:50
Новые светофоры установили на трассе «Кола» в Карелии
На 384-м и 385-м километрах автодороги Р-21 в поселке Пряжа ведется монтаж двух светофоров.
18.12.2021, 13:21
В Карелии врачу вручили «Патриаршую благодарность»
Врач УЗИ Пудожской ЦРБ Елена Неймеровец удостоена медали «Патриаршая благодарность».
18.12.2021, 13:07
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОРОД ПОД СНЕГОМ, ТРАССА В ГОРОДСКОМ ЛЕСУ, ОТМЕНА QR-КОДОВ В КАФЕ И УВОЛЬНЕНИЕ ЧИНОВНИКА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА УБОРКУ ПЕТРОЗАВОДСКА
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
18.12.2021, 13:00
ЦИК Карелии определился со своим руководством на ближайшие пять лет
12
Центральная избирательная комиссия республики избрала новое руководство: председателя, его заместителя и секретаря.
18.12.2021, 12:40
Число выявленных случаев коронавируса в России продолжает снижаться
За минувшие сутки зарегистрировано 27 434 инцифированных коронавирусом в России, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом
18.12.2021, 12:25
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
7
Синоптики ждут похолодание на следующей неделе.
18.12.2021, 12:06
Мокрый снег накроет Карелию в ближайшие часы
6
МЧС Карелии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий.
18.12.2021, 11:41
Фура на 12 часов застряла в снегу на дороге в Петрозаводске (ФОТО)
6
Водители большегруза всю ночь пытались выбраться из снежного плена на бульваре Интернационалистов, снегоуборочная техника на помощь так и не пришла.
18.12.2021, 11:28
Телефонные мошенники напугали жительницу Карелии уголовным делом до беспамятства
4
Очередной жертвой мошенников стала жительница Прионежья, которая перевела на неизвестные номера все свои сбережения.
18.12.2021, 10:59
«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по улицам Петрозаводска в воскресенье
В воскресенье «Сбормобиль» «Металлмобиль» проедут по маршруту, включающему 23 остановки в микрорайонах города
18.12.2021, 10:38
Автоинспекторы в Карелии выписали 12 тысяч штрафов за превышение скорости
2
С начала года автоинспекторы составили около 12 тысяч административных материалов за нарушение скоростного режима, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
18.12.2021, 10:31
Стали известны сроки открытия еще одного нового детского сада в Петрозаводске
4
Сдача нового детского сада на Древлянке в эксплуатацию запланирована на следующую неделю, сообщили в правительстве Карелии.
18.12.2021, 10:02
В Карелии детям врачей подарят билеты на новогодние спектакли и концерты
2
Театр кукол республики и Карельская государственная филармония принимают участие во всероссийской акции «Поздравление детей врачей».
18.12.2021, 09:50
За сутки 12 детей в Карелии заразились коронавирусом, а 28 выздоровели
Общее число детей, заразившихся коронавирусом, в республике приближается к 10700.
18.12.2021, 09:41
Аварийно-опасные места в Петрозаводске подсветят новыми фонарями
1
В столице Карелии продолжается модернизация существующих и строительство новых сетей наружного освещения на улицах и пешеходных переходах в разных районах, сообщили в Петросовете.
18.12.2021, 09:31
Еще пять жителей Карелии скончались от коронавируса
За сутки зарегистрировано пять смертей от COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
18.12.2021, 09:21
Кладбище под Петрозаводском ждет новый этап строительства
5
Мэр Петрозаводска договорился с главой Прионежского района о расширении кладбища в районе поселка Вилга.
18.12.2021, 09:15
Ушла из жизни известный филолог, преподаватель ПетрГУ Лариса Колесова
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Института филологии, ведущий специалист в области детской литературы и журналистики умерла на 87 году жизни в Санкт-Петербурге.
18.12.2021, 09:00
Карты оплаты проезда «Тройка» начнут раздавать в Петрозаводске бесплатно с понедельника
5
Единый транспортный проездной начнет действовать в троллейбусе № 5, сообщили в администрации столицы Карелии.
18.12.2021, 08:45
В выходные автоинспекторы в Карелии будут работать в усиленном режиме
В Карелии большинство дорожных происшествий с наиболее тяжкими последствиями происходит на федеральных дорогах.
18.12.2021, 08:29
Погода в Петрозаводске сегодня, 18 декабря
18.12.2021, 07:05
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17.12.2021 18:00
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«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
В этом году старейшая страховая компания страны «Росгосстрах» отмечает 100-летний юбилей.
Достойный выбор: Алексей Бахилин переизбран председателем ЦИК Карелии
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17.12.2021 15:57
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Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь»
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Зима как «катастрофа»
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07.12.2021 14:42
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Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
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