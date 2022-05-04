Свет вернули на турбазу под Петрозаводском

Энергетики восстановили энергоснабжение в местечке Лососинное, где затопило опоры ЛЭП.

На базу отдыха «Айно» в местечке Лососинное под Петрозаводском вернулся свет, сообщили в официальном паблике правительства Карелии.

Напомним, минувшей ночью стихия повредила линию электропередачи, идущую к базе отдыха «Айно» в местечке Лососинное. Дождевыми водами было подтоплено две опоры ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Поскольку поврежденные опоры представляли опасность, то энергетики приняли решение отключить линию до ликвидации ЧП.