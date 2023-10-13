Свет вернулся в дома жителей крупного района Петрозаводска

Электроснабжение в районе СКЗ восстановили.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, электроснабжение в районе Сулажгорский кирпичный завод было восстановлено.

Напомним, отключение произошло из-за повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск».