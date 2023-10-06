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Свет возвращается в Лахденпохский район Карелии

Новости. Общество
21:15, 07 Октября 2023
фото: © picxbay

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Аварию на сетях электроснабжения Лахденпохского района устранили.

В официальном паблике администрации Лахденпохского района сообщили о полном устранении аварии на сетях электроснабжения города и района. В настоящий момент. В настоящий момент, по информации властей района, идет подключения к трансформаторным подстанциям.

«Идёт поэтапное подключение электричества в городе и районе, — уточнили глава местной администрации Оксана Жесткова. — Сегодня ПСК внутри города освобождала свои линии от упавших деревьев, восстанавливала обрывы. О всех случаях прошу сообщать в ЕДДС, телефон работает +79215249411.

По словам Жестковой, началась также подача воды в город и другие населенные пункты района. В поселке Куркиеки работает ремонтная бригада.

«Бригада по уборке поваленных деревьев на городской территории начнёт работу завтра в 9 час, — сообщила глава администрации. — Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продлили до завтра».

Напомним, Лахденпохский район из-за обрушившегося на Карелию циклона с сильным ветром и мокрым снегом остался без света. В течение дня энергетики боролись с последствиями удара стихии, восстанавливая повреждения.

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