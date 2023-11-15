Светильники с высокой цветопередачей появились на шоссе в Петрозаводске

Освещение модернизировали в рамках нацпроекта.

На Ключевском шоссе в Петрозаводске модернизировали освещение, сообщили в паблике городской администрации 16 ноября.

Как отметили в группе мэрии, работы выполнило муниципальное унитарное предприятие «Петрозаводские энергетические системы».





Ключевское шоссе и его пересечение с улицей «Правды» дополнительно осветили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сотрудники МУППЭС установили там 87 светодиодных светильников с высокой цветопередачей, рассказали в источнике.





В сообществе напомнили, что со вчерашнего дня на перекресте Ключевского шоссе, а также улиц «Правды», Калинина и Лыжной изменилась схема движения. Светофоры работают в тестовом режиме. Разрешено движение с левой полосы улицы «Правды» в сторону Лыжной.

Напомним, в Карелии установили комплексы для формирования законопослушного поведения у водителей.