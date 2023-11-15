Реклама

На старте продаж квартиру в доме №5 нового района «Talojarvi. Город у воды» можно купить по минимальной цене
15.11.2023 17:54
«На особом контроле»: глава Минэка Карелии рассказал, как развиваются районы республики, включенные в арктическую зону
Сегодня 12:10

Светильники с высокой цветопередачей появились на шоссе в Петрозаводске

Новости. Общество
15:57, 16 Ноября 2023
фото: © Администрация Петрозаводского городского округа / VK

Новости партнеров

Освещение модернизировали в рамках нацпроекта.

На Ключевском шоссе в Петрозаводске модернизировали освещение, сообщили в паблике городской администрации 16 ноября.

Как отметили в группе мэрии, работы выполнило муниципальное унитарное предприятие «Петрозаводские энергетические системы».



Ключевское шоссе и его пересечение с улицей «Правды» дополнительно осветили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сотрудники МУППЭС установили там 87 светодиодных светильников с высокой цветопередачей, рассказали в источнике.



В сообществе напомнили, что со вчерашнего дня на перекресте Ключевского шоссе, а также улиц «Правды», Калинина и Лыжной изменилась схема движения. Светофоры работают в тестовом режиме. Разрешено движение с левой полосы улицы «Правды» в сторону Лыжной.

Напомним, в Карелии установили комплексы для формирования законопослушного поведения у водителей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2023, 00:10
Дизайнер назвала худшие цвета для интерьера квартиры
10.11.2023, 18:40
На Земле вскоре начнется новая магнитная буря
14.11.2023, 00:10
Названо самое опасное масло на кухне
10.11.2023, 22:00
Эксперт объяснила, в чем заключается польза клопов
14.11.2023, 07:20
Известный бизнесмен в Петрозаводске продает недвижимость за полмиллиарда рублей
16.11.2023, 08:01
Врач-кардиолог опубликовал расчетный листок по зарплате

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.