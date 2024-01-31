Светящегося мужчину вывели из леса спасатели по соседству с Карелией

Мужчину в сумерках искали в Ленинградской области.
Спасатели в потемках искали мужчину в Приозерском районе Ленинградской области.
Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, после полуночи 1 февраля завершились поиски заблудившегося мужчины у деревни Красноозерное. Сигнал о его исчезновении в соседнем лесу поступил в экстренные службы накануне в 22.15, пишет 47news.
Поисками занималась дежурная смена приозерского поисково-спасательного отряда. Судя по фото, мужчина был в одежде со светоотражающими элементами, которые ярко светились в лучах фонарей.
Спасатели вывели мужчину из леса и передали родственникам. Его возраст и обстоятельства случившегося не уточняются, отмечает издание.
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