Похожий на метеорит объект наблюдали в небе в Подмосковье

Объект, похожий на метеорит, попал в объектив видеорегистратора сегодня ранним утром в Подмосковье.

Жители Подмосковья стали свидетелями загадочного небесного явления — в ночном небе промчался яркий объект с зеленоватым свечением и вспыхнул, сообщает «Фонтанка». Видео разошлось по соцсетям, породив волну предположений.

РИА Новости сообщает, что светящийся объект был виден из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области.

Ученый Сергей Богачев предположил, что это метеорит:

— Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять… Часто люди удивляются и не верят, что камни 5-10 сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так, —сказал Богачев.

Как пример он привел метеорные потоки или, как их называют в народе, «падающие звёзды» — пылинки небольшого размерами меньше миллиметра хорошо видны, когда входят в атмосферу Земли и оставляют яркие полосы.

Зеленый цвет в метеоритах создает никель (это один из основных металлов в таких телах). Но может быть и космический мусор. Скорости невысокие и очень активно дробится. До Земли при любом варианте почти наверняка ничего не долетело, — добавил учёный.

