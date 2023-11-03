«Светлая память герою!», — уроженец Карелии погиб в ходе спецоперации

На СВО погиб наш земляк Кучеренков Игорь Владимирович.

О гибели еще одного земляка, участника спецоперации, рассказали власти Питкярантского района.

«Питкярантский район потерял человека. Защитника. Бойца», — стало известно из официального паблика района.

Как сообщили в источнике, 18 октября при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Кучеренков Игорь Владимирович. Наш земляк родился 10 декабря 1982 года.



«Светлая память герою и искренние соболезнования его родным и близким!» — написали в сети.

Ранее мы сообщали о гибели на спецоперации еще одного жителя Карелии.